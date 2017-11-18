18/11/2017 15:03


ABD'li savcılar Bharara ve Kim hakkında soruşturma başlatıldı

savcı bharara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara, savcı John H Kim hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karara göre ABD’de görülen Reza Zarrab dava dosyasında yer alan ‘belge, delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğu’ gerekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim hakkında soruşturma başlatıldı.


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