18/11/2017 07:55


Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO ile ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan skandal ile ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Norveç'te 8-17 Kasım 2017'de NATO Müşterek Harp Merkezinde düzenlenmekte olan 'Trident Javelin 2017' isimli masa üstü tatbikatında Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin fotoğrafının, tatbikat kapsamındaki kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi ve yine tatbikat kapsamındaki kapalı devre haberleşme sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ismi kullanılarak oluşturulan sahte bir adres üzerinden ülkemizin hasım ülkelerle işbirliği yaptığı yönünde bir izlenim yaratılmaya çalışılması esef verici, gayriahlaki ve kabul edilmez bir durumdur." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, söz konusu hadisenin öğrenilmesinin ardından tatbikata katılan Türk askerlerinin faaliyete katılımının iptal edildiği ve duyulan derin rahatsızlığın NATO ve Norveç makamlarına süratle bildirildiği vurgulandı.

"NATO Daimi Temsilcimizin, NATO Genel Sekreter Vekiliyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından NATO Genel Sekreterince (Jens Stoltenberg) bir açıklama yapılmıştır. Oslo Büyükelçiliğimizce de Norveç makamları ve Norveç'teki NATO askeri yetkilileri nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." görüşlerine yer verilen açıklamada, Stoltenberg'in de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas ederek özür dilediği vurgulandı. Açıklamada, "Bu menfur hadisenin failleri hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması yakından izlenecektir." ifadesi kullanıldı.

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