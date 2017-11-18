NATO Genel Sekreterinden önemli açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin Norveç'teki bir tatbikatta hedefe konulmasıyla ilgili skandalın ardından açıklama yaptı

Stoltenberg, NATO'nun Norveç’teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ün düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düşmanla iş birliği içinde gösterilmesi konusunda Türkiye’den özür dilediğini ve konunun kalıcı sorunlara yol açmamasını beklediğini ifade etti.

Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun ilk gününde, moderatörlüğünü Robin Shepherd'in yaptığı panelde konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e Norveç’teki "skandal" soruldu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bu konuda henüz bu sabah bilgilendirildim. Olaydan sorumlu olan personel derhal görevden alındı. Yetkililerim, Norveçli yetkililerde temas halinde. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, o personelin görevden alındığı bana iletildi ve ben NATO adına özürlerimi Türkiye’ye sundum. Ayrıca burada Türkiye’den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile de görüştüm. Dolayısıyla sorunun ne olduğunu tespit ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye NATO için birçok sebepten dolayı "kilit bir müttefik" olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Bu olayın kalıcı sorunlara yol açmayacağını bekliyorum. Yanlıştı ve artık geride kaldığını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin NATO için önemli bir üye olduğunu vurgulayan moderatör Shepherd, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e söz konusu skandalın Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını nasıl etkileyeceğini de sordu. Türkiye’nin, Suriye ve Irak ile sınırları bulunması hasebiyle DEAŞ ile mücadelede önemli bir role sahip olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, Türkiye’nin Karadeniz’den Rusya ile sınırının bulunmasının da Türkiye’yi NATO için önemli kıldığının altını çizdi.