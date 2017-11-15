15/11/2017 12:12


Bakan Faruk Özlü'den cam filmi yasağı hakkında flaş açıklama

cam filmi yasağı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, uzun süredir gündemden düşmeyen cam filmi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

NTV'de açıklama yapan Özlü şunları kaydetti: "Kamuoyunda şöyle bir anlayış hakim. Sanki serbestti yasak getiriyorduk. Biz bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde Emniyet, İçişleri, Karayolları ile konsensus sağlamıştık. Bu yasağı kaldıralım diye. Uygulamayı 26 Ekim 2017'de kaldıralım demiştik. Yasak halen devam ediyor. Fakat geçen yıl meydana gelen terör eylemlerinde emniyet görevlisi arkadaşların cam filmi nedeniyle bir takım sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Böyle bir endişe olunca yasağı kaldırmayalım dedik. Güvenlik sorunları oluşuyor. Emniyet ve İçişleri güvenlik noktasında sıkıntı olacağı için devamını istedi. Bu yasağın kaldırılmasıyla ilgili kararı öteledik. Şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde cam filmi yasağıyla ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz. Ne kadar esnetebiliriz. Kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalışılıyor. İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkinci yol güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi. İkisi arasında bir çalışma olacak. Bunları Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. O talimatlar doğrultusunda devam edeceğiz. "


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