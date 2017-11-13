Sinema Güzeli Bakü’de

Sinema Güzeli Yarışması Bakü’den start aldı

Sinema sektörüne yeni isimler kazandırmayı amaçlayan “2.Sinema Güzeli Yarışması”nın hazırlıkları başladı ve ilk tanıtım toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. İstanbul’daki finale gecesine Azerbaycan’da yapılacak elemelerde seçilen bir erkek ve bir bayan finalist de katılacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Sinema Güzeli Yarışması için hazırlıklar başladı. Önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılacak final gecesinde podyuma çıkacak olan finalistlerin seçmeleri de Bakü’den start aldı. Yarışmanın Azerbaycan temsilciliğini yapan ve aynı zamanda TV ana haber bülteni spikeri de olan Vusala-Said Eyyubqizi’nin ev sahipliğinde Boulevard Hotel Bakü’de düzenlenen basın toplantısı ile tanıtımı yapılan yarışmaya Azerbaycan’da genç yetenekler büyük ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye elemeleri de yapılacak olan “2. Sinema Güzeli Yarışması”nın Bakü’deki tanıtım toplantısına yarışma organizasyonu başkanı Atilla Kaplakarslan, yarışmanın sunuculuğunu yapacak olan Ceren Kaplakarslan ve başkan yardımcısı Arif Işık da katıldılar. Atilla Kaplakarslan “Geçtiğimiz yıl sinema ve TV sektörünün önemli sanatçıları, yapımcıları bize destek vererek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdiler. Bu yıl da daha çok destek alarak ikincisini düzenliyoruz. Amacımız sektöre ehil kişiler tarafından seçilmiş yetenekli yeni yüzler kazandırmaktır” dedi. Yarışma ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler www.sinemaguzeli.com adlı internet sitesinden bilgi alabiliyorlar. İnternet sitesinde Azerbaycan için de özel bir bölüm yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan “1.Sinema Güzeli Yarışması”nda 20 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Dilara Gülsün Meydancı kraliçe seçilirken, 22 yaşındaki Robert Lisesi mezunu Orhan Öztürk ise kral olarak seçilmiş ve dikkat çekmişlerdi.