Irak'taki şiddetli depremin Türkiye'deki fay hatlarına etkisi ne olur

İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, Irak'taki depremi Türkiye'de bulunan bir çok ilin hissetmesi nedeniyle merak edilen 'Türkiye'deki fay hatlarını etkiler mi?' sorusunu cevapladı

Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği alanda 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgesindeki illerde hissedildi.

YIKIM YÜKSEK OLACAK

Konuyla ilgili NTV canlı yayınında konuşan İTÜ Öğretim Üyesi OKan Tüysüz, depremin yüzeye yakın olarak meydana geldiğini ve bu nedenle yıkımın yüksek olabileceğini söyledi.

TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARINI ETKİLER Mİ?

Depremin Türkiye’deki illerde de yakından hissedildiğini söyleyen Tüysüz, depremin merkez üssünün Türkiye’ye uzak olduğunu ve Türkiye’deki fay hatalarını etkilemeyeceğini söyledi. Artçı sarsıntıların beklendiğini ancak ne kadar süre sonra meydana geleceğinin bilinmediğini aktardı.