11/11/2017 08:17


Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Deniz Baykal

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında dün bir açıklama yaptı

26 gündür Deniz Baykalın hastanede tedavi gördüğünü belirten İbiş, şunları söyledi:"Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. El, kol, bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin. Bilinci giderek açılıyor. Bizi en sevindiren unsur bu. Uyanık kalma süresi arttı. İletişim kurma durumu daha iyi. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selam vererek anladığını ifade etmiş oldu."

İbiş, Baykal'ın sağlığının olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini belirterek, herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde bu iyileşme sürecinin artarak devam edeceğini vurguladı. 

Yoğun bakım ve tedavi sürecinin aylar alacağına dikkati çeken İbiş, "Bunun için de sabırlı olmamız ve süreci takip etmemiz gerekiyor." dedi. 

İbiş, bir soru üzerine, Baykal'ın ailesini tanıyabildiğini, ailesiyle, doktorlarla ya da sağlık personeliyle kalemle bir şeyler yazarak anlaşabildiğini söyledi.

Tedavisine dönük başka bir soru üzerine ise İbiş, el, kol hareketlerinde belirgin artış olduğunu, yürümeye dönük tedaviler de uygulandığını anlattı. 

İbiş, "Bunlar gelecek süreç içerisinde söyleyebileceğimiz unsurlar. Ama şu aşamada bizim için önemli unsur bilincinin daha açılması. Bu yönde de bence sonuçlarımız oldukça olumlu bugüne göre." diye konuştu. 

Baykal'ın uyanık kalma süresinin ne kadar olduğuyla ilgili bir soruya cevap verirken de İbiş, her geçen gün değiştiğini dile getirerek, "Buna saat vermek mümkün değil ama sonuç olarak devamlı uykuda kalma hali olmadığını belirtmek için kullandığım bir cümle bu. Süre konusunda şu anda bir şey söyleyemeyiz."

İbiş, cil bir durum olmazsa, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında Cuma günü bir açıklama daha yapacak.


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