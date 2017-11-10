10/11/2017 13:59


Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI etkinliği

TBCCI

İngiltere Türk Ticaret Odası Ernst and Young binasında 8 Kasım akşamı bir etkinlik düzenledi. Etkinliği oda başkanı Emma Edhem yönetti. Ticaret odasının yeni üyeleri tanıtıldı.

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, TBCCI, İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması, bu amaçla üyelerine geniş çaplı hizmetler sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.İngiltere Türk Ticaret Odası (TBCCI) Ernst and Young binasında  8 Kasım akşamı  bir etkinlik düzenledi.  Etkinliği oda başkanı Emma Edhem yönetti. Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası  genel müdürü Yavuz Sökmen etkinliklerden bahsetti. Ticaret odasının yeni üyeleri tanıtıldı.  

 

Yoğun Katılım gözlendi

 

The British Institute at Ankara (BIAA) Başkanı Sir David Logan, Rolls-Royce-Turkey CEO Patrick Regis, Dr. Ciğdem Kogar Merkez Bankası Londra Müdürü, Regalis Group Erdal Koyuncu, Türkiye İşbank Londra Müdürü Engin Topaloğlu,  Müsiad başkanı Uğur Yılmaz, TBBCI mali üye Enver Kannur, Musiad başkan yardımcısı Nuri Bulgurcu, Tulip Holidays’ten Itır Sökmen, Avrupa Times’dan Güzel Öz,  ve üyeler etkinlikte hazır bulundu

 

 

 

The British Institute at Ankara (BIAA) Başkanı Sir David Logan, Rolls-Royce-Turkey CEO Patrick Regis, Dr. Cigdem Kogar

 

 

 

İngiltere Türk Ticaret Odası (TBCCI) Ernst and Young binasında  8 Kasım akşamı  bir etkinlik düzenledi.  

 

 

ADP Muhasebe Şirketinden Enver Kannur , Devrim Karabulut ve  Turkish Bank Edmonton Müdürü Melek Varol

 

 

Liverpool Futbol Takımı Global Müdürlerinden Shaun Petafi, TBCCI Başkanı Emma Edhem ve Avrupa Gazete editörü Vatan Öz

 

 

TBCCI Müdürü Yavuz Sökmen, Müsiad başkanı Uğur Yılmaz, Musiad başkan yardımcısı Nuri Bulgurcu, Tulip Holidays’ten Itır Sökmen

 

 

TBCCI
Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI etkinliği
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