10/11/2017 07:42


Atatürk'ün cenaze töreninden fotoğraflar

Atatürk

Tarih 10 Kasım 1938'di, saat ise 09.05... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk o tarih ve saatte aramızdan ayrıldı. Atatürk'ün vefatını duyan Türkiye ve dünya yasa boğuldu

Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı 16 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı tören salonundaki katafalka konuldu.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ve Atatürk’e bağlılıklarını göstermek isteyen insanlar Büyük Önder'in önünden saygıyla geçti.
Tarihler 19 Kasım’ı gösterirken cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit’e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara’ya uğurlandı.
20 Kasım’da Ankara’da devlet erkânı ve halk tarafından karşılanan cenaze on iki general tarafından top arabasına koyulur, yüz bir pare top atışıyla selamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konulur. 21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine nakledildi.
Anıtkabir'in yapımına 1944 yılında başlandı ve 1953’te tamamlandı. Vefatından 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak törenle Anıtkabir'de ki edebi istirahatgâhındaki yerini aldı.
Atatürk’ün ölümü, Türkiye’de ve dünyada büyük bir yankı uyandırdı ve kendisine Ankara’da, 21 Kasım 1938’de bir cenaze töreni düzenlendi.Cenaze, Ankara’ya nakledilmeden önce, İstanbulluların Atatürk’e saygısını sunabilmesi için, Dolmabahçe Sarayı’nda 3 gün süreyle kaldı. Ayrıca cenaze Ankara’ya götürülene kadar, yol boyunca geçtiği yerlerde bulunan halk ve Ankaralılar tarafından da derin bir üzüntü ve saygıyla karşılandı.Törene dünya çapında bir katılım oldu.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna işte böyle veda edildi...

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