Büyük önder Atatürk'ü saygı ve hasretle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yıl dönümünde saygı ve hasretle anıyoruz

Bütün hayatı vatan için mücadele ile geçen Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin birliği ve bütünlüğü için, milletin özgürlüğü için gece gündüz uğraştı. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı hiçbir şeyden kıymetli değildi!.. Ocak 1938'de, siroz teşhisi konulduğunda da tek düşüncesi, Hatay'ın ana vatana bağlanmasıydı. Doktorların uyarılarına rağmen ömrünün son günlerinde büyük bir heyecan ve şevkle bunun için çabaladı.

Dünya yas tuttu

Deniz havası iyi geldiği için bir süre Savarona'da kaldı. Hastalığı ağırlaşınca İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. 5 Eylül 1938 günü vasiyetini yazıp servetini Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışladı. Kasım ayı başında durumu daha da ağırlaştı. Doktorları hep yanındaydı. Türk Milleti dualarıyla Atasını yalnız bırakmıyordu. Ve tarih 10 Kasım 1938, günlerden perşembe… Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün ölüm haberi tüm yurdu yasa boğdu. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de yas ilan edildi.