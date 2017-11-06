06/11/2017 15:01


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçildi

Mustafa Tuna

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için Belediye Meclisinde yapılan seçim sonuçlarına göre Ankara'nın yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu

Yapılan seçimde 29 boş oy kullanılırken, geçersiz oy sayısı ise 3 oldu.

Yeni belediye başkanı Mustafa Tuna kimdir?

Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Louisiana State Üniversitesi’nde de yüksek lisans eğitimi aldı. 1998 senesinde de doçent unvanı aldı. Bunun yanında İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı Başkanlığı, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği de yaptı. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Ankara milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 2009-2014 yerel seçimlerinde de Sincan belediye başkanı oldu


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