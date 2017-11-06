Avrupalı Türk Markalar Birliği İhracat Haftası'na Bakan Zeybekci katıldı

Merkezi Londra’da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin ‘İhracat Haftası’ kapsamında düzenlediği ‘İstanbul Zirvesi’, Avrupa’daki Türk işadamları ile Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçı Birliklerini bir araya getirdi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 1 Kasım Cuma günü gerçekleşen zirveye katılarak Avrupa’daki Türk girişimcilere hitabeden, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat hedeflerine ulaşmak için yapılan yeni düzenlemeler ve girişimlerlele ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yoğun programından dolayı ATMB Zirvesi’nin başlangıç bölümüne katılarak, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu’nu organizasyondan dolayı tebrik etti.

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu

MARKALARA ‘TURQUALITY’ İLE EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN ÜLKEYİZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ATMB üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Gerek marka destekleri, gerek yurt dışı ofis-mağaza destekleri, gerekse Turquality destekleri ile dünyada markalarına en çok destek veren ülkeyiz şu an." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası kapsamında düzenlenen "Avrupalı Türk Markalar Birliği Zirvesi"ne katılan Zeybekci, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk şirketlerin sahipleri ile bir araya geldi.

Türk şirketlerin dünyaya açılmasının önemine değinen Zeybekci, "Gerek marka destekleri, gerek yurt dışı ofis-mağaza destekleri, gerekse Turquality destekleri ile dünyada markalarına en çok destek veren ülkeyiz şu an. Yetmediğini biliyoruz ama iyi bir başlangıç noktasındayız. Bu desteklere artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FATİH METİN: ÜLKE OLARAK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de zirvede yaptığı konuşmada, dünyanın neresine gidilirse gidilsin her biri ayrı bir başarı hikayesi olan Türk girişimcilerin görüleceğini kaydederek, Türk ihracatçılarının başarılarından bahsetti.

Şu anda Avrupa'daki Türk markalarının ürettiği katma değerin 20 milyar dolar olduğunu dile getiren Metin, bu rakam Türk girişimcisinin Avrupa'da geldiği noktayı ortaya koyduğunu söyledi.

Metin, "Ama bu yetmez. Biz mevcut potansiyelimizi kullanmakta hala istediğimiz noktada değiliz. Hepimizin daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. Ülke olarak büyük hedeflerimiz var." diye konuştu.

Bu hedeflere hep birlikte ulaşacaklarını vurgulayan Metin, birlik ve beraberliğin, ortak çalışmanın önemine dikkati çekti. Metin, 15 yıldır ekonominin her alanında yapısal reformları hayata geçirdiklerini kaydederek, ihracata dayalı büyüme modeli ile Türk ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü bildirdi.

Fatih Metin, "Geldiğimiz noktada 30 milyar dolardan aldığımız ihracatı 150 milyar dolara ulaştırdık. Bunda ihracatçılarımızın, Avrupa'daki yatırımcılarımızın büyük payı var." diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı'nın ve hükümetin ihracatçılara yönelik teşvik ve destekleri hakkında katılımcılara bilgi veren Metin, ihracatçıların bundan sonra da teşvik ve desteklerle yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

ADNAN YILDIRIM FİNANSMAN SAĞLAMA HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım da ATMB zirvesinde işadamlarına hitabetti. Yıldırım, geçen yıl 33 milyar dolar olan finansman sağlama hedefini yıl sonunda 40 milyar dolara çıkarma planıyla yola çıktıkları bildirdi.

Yıldırım, "İhracatın Finansmanı" başlıklı paneldeki konuşmasında, işlerinin ağırlıklı olarak doğrudan ihracatçıları finanse etmek olduğunu söyledi.

Tulip Holidays sahibi Itır Sökmen, Osoy Guruptan Ali Osoy İngiltere ekibinden katılımcı

İhracatçılara doğrudan finansman, nakit ve sigorta sağladıklarını bildiren Yıldırım, "Bu geldiğimiz 11 ay sonu itibariyle geçen yıl 33 milyar dolar olan hedefimizi yıl sonunda 40 milyar dolara çıkarma planıyla yola çıktık. Geldiğimiz 10 ay sonunda da 32,5 milyar dolardayız. Bu şu anlama geliyor; zaten geçtiğimiz yılın tamamında gerçekleşen 33 milyar dolara, neredeyse 10 ayda yaklaştık. 10 aylık dönemi de mukayese edersek, yüzde 16'nın biraz üzerinde, geçtiğimiz yıla göre dolar bazında daha fazla destek sağlamayı becerdik." diye konuştu.

Yıldırım, geçtiğimiz yıl ihracatın yüzde 23'ünü finanse eden bir Eximbank varken, bu sene sonunda bu konudaki hedeflerinin yüzde 26 olduğunu kaydederek, "Yine geldiğimiz Ekim sonu itibariyle burada yüzde 25'i yakalamış durumdayız. Yani buradaki hedefimize 1 puan kalmıştır" dedi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: AVRUPA'DAKİ TÜRK MARKALARININ OLUŞTURDUĞU DEĞER 20 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'den Avrupa'ya ilk büyük göçlerin 1960'lı yıllarda başladığını, oraya ilk gidenlerin adaptasyonda sorun yaşadığını belirterek, ancak sonra gidenlerin önemli markalar yarattığını söyledi.

Bu markalaşmanın gıdada başladığını, Türk markaların Almanya, İngiltere ve Doğu Avrupa'da ciddi gelişmeler yaşadığını kaydeden Büyükekşi, "Avrupa'daki Türk markalarının yarattığı değer 20 milyar dolar." dedi.

CAFER MAHİROĞLU: TÜRKLER ARTIK AVRUPA'DA ORTA ÖLÇEKLİ DEVLET OLMA GÜCÜNDE

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu da, Türk vatandaşların Avrupa için önemine dikkati çekerek, Türkiye ve Avrupa arasındaki ast-üst ilişkisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem Avrupa'nın hem dünyanın değerli ve önemli parçalarınından biri olduğunu dile getiren Mahiroğlu, şu bilgileri verdi:

"İlk yıllarda sadece göçmen ve işçi olarak hor görülen vatandaşlarımız, bugün üniversitelerde akademisyen, iş dünyasında oyun kurucu, sanatta yön veren olmuşlardır. Avrupa'dan Türkiye'nin vatandaşlarını çıkardığınız zaman ciddi bir yoksunluk hissedileceğini buradan anımsatmak isterim.

5 milyona varan nüfusu ile Türkler, artık Avrupa'da orta ölçekli devlet olma gücündedir. Yıllık tüketim harcamaları 25 milyar avroyu bulmuş, ciroları 50 milyar avroyu aşmış, işletme sayıları 150 bine, istihdam rakamları ise 700 bine yaklaşmış bir güç merkezi ve Avrupa'nın kaderinde belirleyici konuma gelmiştir."

İŞADAMLARI İKİ AYRI PANELDE SORUNLARI DİLE GETİRDİ

Zirvede, ATMB üyesiişadamlarının konuşmacı olarak katıldığı iki ayrı panelde karşılaşıyan sorunlar dile getirildi.

Deniz Demir’in moderatörlüğünü yaptığı ve ‘Avrupa’da Merke Olmak’ temalı ilk panele Avrupa’daki Türk iş dünyası temsilcileri Mustafa Baklan, Zeynep Turudi, İsmet Koyun, Recep Ercan ve Mustafa Özkan panellist olarak katıldı.

Her biri farklı ülke uygulamalarını anlatan ve kendi çıkış noktalarından katettikleri mesafedeki tecrübelerini paylaşan farklı sectör temsilcisi işadamları, Türkiye’den ihracatta karşılaştıkları sorunları dile getirirken, yerli firmalara verilen desteklerin,Türkiye’nin ihracatına önemli katkıları olan Avrupa’daki Türk firmalarının da yararlanacağı şekilde düzenlenmesini istediler.

Dr.H. Hakan yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panel de işadamları VehbiKeleş, Mustafa Aslan, İlhan Kaya ile Özcan Dağdelen söz alarak hizmet verdikleri sektörlerle ilgilikonukları bilgilendirdiler ve hükümetten beklentilerini dile getirdiler.

İthalatta karşılaştıkları sorunların yanısıra, yurtdışındaki Türk marka ve ürünlerine verilen desteklerin daha da çeşitlendirilmesinin, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflarıne ulaşmasını hızlandıracağına işaret eden panelist işadamları, farklı ülkelerin markalaşma konusundaki uygulamalarını anlattılar ve bürokratik engellere işaret ettiler.

Panelistler arasında yer alan Hollanda’daki Türk işadamı Hikmet Gürcüoğlu rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Panelistlerin konuşmalarını izleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, her konuda bakanlık kapılarının açık olduğunu belirterek,yeni düzenlemeler yapıldığının ve yapılabileceğinin mesajını verdi.

Zirve sonrası düzenlenen galayemeğinde ATMB üyesi Türk işadamları ödüllendirildi.