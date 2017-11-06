06/11/2017 12:53


Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesi tanıtıldı

Yeni AKM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin proje tanıtımını gerçekleştirdi

Tiyatro binası olarak 1946'da projelendirilerek Taksim Meydanı'nda inşa edilen AKM, Mimar August Perret tarafından yapıldı.İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açılan merkez, 1970'te bir oyun sırasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi, onarımların ardından 1977'de yeniden sanatseverlerle buluştu.Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te "kentsel sit alanı", bina da 1999'da "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebiyle Sakarya Üniversitesi'nin 2007'de hazırladığı yapının betonarme taşıyıcı sisteminin dayanımı hakkındaki raporda, binanın takviye edilmesi gerektiği belirtildi.İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 2009'da tamirat ve tadilat işi ihalesi yapıldı.

Yapılacak işler, kurul tarafından da onaylanmasına rağmen İstanbul 9. İdare Mahkemesi, aynı yıl içinde, dava konusu Koruma Kurulu Kararı'nın ve eki avan projenin iptaline karar verdi.


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