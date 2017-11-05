05/11/2017 09:42


Bodrum aşığı Suudi Arabistan prensi tutuklandı

Prens Talal

Bodrum aşığı olarak tanınan Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud yolsuzlukla mücadele kapsamında tutuklandı

Geçen yaz birbirinden lüks mekanları kendisine özel olarak kapatan Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, özel uçağı ile de Nusret'i de ayağına getirirmiş, Nusret'e hesap artı 20 bin lira bahşiş vermişti. Bir haftalık tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcayan Suudi prens gittiği her mekanda binlerce lira bahşiş bırakıp Bodrum’dan öyle ayrılmıştı.

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