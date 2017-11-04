04/11/2017 09:20


Teröristlere dev harekat 36 hedef imha edildi

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 36 ayrı terör hedefine yönelik düzenlenen saldırı sonucunda örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 03 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.


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