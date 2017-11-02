02/11/2017 14:20


Şemdinli'de çatışmalar sürüyor 25 terörist etkisiz hale getirildi

hakkari operasyon

6 asker 2 güvenlik korucusunun şehit düştüğü saldırının ardından Şemdinli'de yapılan operasyonda 25 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarla ilgili TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "02 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha (toplam 17 terörist) etkisiz hale getirilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

 
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