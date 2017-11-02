02/11/2017 14:09


CHP liderinden Şemdinli şehitleri için başsağlığı mesajı

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da yaptığı açıklamada Şemdinli'de şehit düşen askerlerin ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diledi

Ankara'dan Bursa'ya gelirken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle, bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma nedeniyle şehitlerin olduğu haberini aldığını belirten Kılıçdaroğlu, "8 şehidimiz var, bir tanesi Bursa'dan. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, her zaman her yerde terörün bir insanlık suçu olduğunu söylediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Terör, bir insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz. Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için hepimiz gerektiğinde göğsümüzü gereceğiz ve mücadelemizi yapacağız. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu, başka bir amacı yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmak, kardeşi kardeşe düşman etmektir. Bütün vatandaşlardan istirhamım, bugüne kadar bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da kimse düşmesin."

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