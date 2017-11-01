Şile açıklarında kargo gemisi battı ölüler var

Gemlik Rorda Port Limanı'ndan ayrılan demir tozu yüklü kargo gemisinin Şile açıklarında batması sonucunda 4 mürettebatın cesedine ulaşıldı

Başbakan Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili, "Maalesef dün gece Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah personele sağ salim ulaşırız. Bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diyorum. Arama kurtarma çalışmaları, inşallah başarıyla tamamlanmış olur" dedi.

Gemlik’ten Ereğli’ye giden Türkiye bayraklı, 78 metre boyundaki kuru yük gemisi Bilal Bal, Şile-Riva arasında radardan kayboldu. 2999 DWT taşıma kapasitesine sahip geminin mürettebatından haber alınamadı. Gemiye ait bazı parçalar ve tahliye botunun kıyı vurduğu öğrenildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden arama çalışmaları sürdürülüyor.Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden

sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.

Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınan gemiye ve personeline ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da, insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir."