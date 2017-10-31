31/10/2017 21:26


Türk yolcu uçağında panik anları, zorunlu iniş yaptı

zorunlu iniş

Pegasus Hava Yolları’nın Moskova-İstanbul arası seferini yapan uçaktaki bir yolcunun sorun çıkarmasının ardından uçak zorunlu iniş yaptı

Bu aksam saatlerinde Moskova'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden uçakta seyahat eden Litvanyalı bir yolcu sefer sırasında yolcuları rahatsız edecek davranışlar sergilemeye başladı.

Uçakta sık sık tuvalete giden ve rahatsız olduğunu belirten yolcunun durumu kabin ekipleri tarafından kaptan pilota bildirildi. Kaptan pilot da sorunlu yolcunun uçaktan indirilmesi için zorunlu iniş kararı aldı. 

Kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ukrayna'nın Odessa kentine sorunsuz indi. Sorun çıkaran yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan alınarak, işlemleri için emniyet binasına götürüldü. Pegasus uçağı, diğer yolcularıyla İstanbul'a hareket etti.


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