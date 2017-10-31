31/10/2017 13:19


Akıncı, Müzakereleri 50 yıl daha amaçsız sürdürme niyetimiz yoktur

mustafa akinci

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının BM parametrelerini çöpe atma yanlışına düşmeyeceği gibi, müzakereleri bir 50 yıl daha ucu açık bir şekilde sürdürme hatasına da düşmeyeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının BM parametrelerini çöpe atma yanlışına düşmeyeceği gibi, müzakereleri bir 50 yıl daha ucu açık bir şekilde sürdürme hatasına da düşmeyeceğini söyledi.

Ne isterse olsun, üç önemli konudan vazgeçilemeyeceğini belirten Akıncı bunları "eşitlik, özgürlük ve güvenlik" olarak sıraladı; "Bu üçünü içermeyen bir anlaşma bizim için çözüm değildir" dedi.

Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde neden bir sonuca varılamadığının çok açık olduğunu belirterek, "Rum tarafı yıllar öncesinden eline geçirdiği o devlet aygıtını, yönetim erkini, siyasal eşitlik içerisinde Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemedi. İşin özeti budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeditepe Üniversitesi'nde "Dünden Bugüne Kıbrıs" konulu konferans verdi. Cumhurbaşkanı İstanbul'daki konferansta süreci ve gelinen aşamayı değerlendirdi.

"2017’de, Rumların 2018’deki başkanlık seçimlerinin kampanyaları başlayacaktı; başladı ve çok erken başladı” diye konuşan Akıncı, hidrokarbon arayışlarının yeni tehditler tetikleyebileceğini söylediğini ve bu konunun da gündeme geldiğini kaydetti.

Sırasıyla Mont Pelerin, Cenevre ve Crans-Montana’da tarafların bir araya geldiğini hatırlatan Akıncı, “Maalesef bütün bu buluşmaların sonunda bir sonuca varamadık” dedi.

Akıncı, Crans-Montana’da Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin esnek davrandığını, ancak Rum tarafının aynı esnekliği göstermediğini söyledi.


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