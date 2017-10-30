İtirafçı polis bomba açıklamalarda bulundu 'Gülen Çin'de vefat edecek'

Selam Tevhid davasının sanıklarından biri olan itirafçı eski polis Ali Fuat Altuntaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Selam Tevhid'de kumpas davasında, “casusuluk, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, hukuka aykırı olarak kişilerin verileri kaydetmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, örgüte üye olmak” suçlarından tutuklu yargılanan eski polis Ali Fuat Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

TOPLANTILARA KATILANLARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Bu kapsamda, mahkeme heyetince ifadesi alınan Altuntaş, örgütle ilk temasının polis okulunda öğrenim görürken olduğunu belirterek, örgütün 2010 yıllarında birkaç kez toplantılarına gittiğini, kendisiyle bilikte olan meslektaşlarının bu toplantılara katıldığını belirterek, söz konusu toplantıya katılan, toplantıyı yapan ve kendileriyle ilgilenen kişilerin isimlerini verdi.

Sivil kişilerin sürekli biçimde okul civarında bulnarak öğrencileri taciz ettiklerini anlatan Altuntaş, okuldan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dinleme görevini ifa eden polis olarak göreve başladığını söyledi.

"HİMMETTE BULUNMAYI REDDETTİM, GÖZALTINA ALINDIM"

Dinleme bürosunda çalışırken örgüte mensup aynı büroda görevli bir meslektaşı ile bir sivilin kendisiyle özellikle ilgilendiklerini ifade eden Altuntaş, bu kişiyle dışarıda bir yerde buluştuklarını, buluşmada kendisinden örgütün toplantılarına katılmasını, himmette bulunmasını talep ettiğini ancak bunları reddettiğini öne sürdü.

'BAK SEN GELİP GİTMEDİN, SENİ GÖZALTINA ALDILAR"

Altuntaş, söz konusu talepleri reddettiğinde ilişkin bir meslektaşıyla birlikte 22 Temmuz 2014 yılında yapılan “Selam Tevhid'de kumpas” soruşturmasında gözaltına alındıkları sırada, meslektaşının kendisine "Bak sen gelip gitmedin, seni gözaltına aldılar" dediğini söyledi.

"FETULLAH GÜLEN, ÇİN'DE VEFAT EDECEK"

Katıldığı toplantılarda 20-25 polisin de yer aldığını, toplantıya katılan sivillerin de gerçek adından bahsetmeden orada bulunduğunu ifade ederek, bu kişilerden bazılarının isimlerini veren Altuntaş, burada örgüt elebaşısı Gülen'in videosunun seyrettirildiğini, toplantıya katılırken herkesin telefonunun da alındığına dikkati çekti.

Telefon toplama hadisesinden sonra bir daha bu tarz toplantılara katılmadığını savunan Altuntaş, toplantıya katılan meslektaşlarından Z.E'nin kendisine “Fetullah Gülen'in Çin'e giderek vefat edeceğini, memurlardan himmet toplanılması hususunda talimat verildiğini” söylediğini ancak kendisinin yine himmet talebini reddettiğini savundu.

GÜLEN'İN KOD ADI 'DAYI'

Aynı koğuşta kaldığı bir meslektaşının FETÖ elebaşından sürekli bir biçimde “dayı” kod ismiyle bahsettiğini anlatan Altuntaş, cezaevinde kalan örgüt mensuplrının motive olmaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi. Aynı koğuşta kaldığı bir meslektaşının kendisine de bu rüyalardan anlattığını belirten Altuntaş, “O şahıs bana, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cehenneme düştüğü yönünde bir rüya gördüğünü ve mealini de anlatmıştı.” dedi.

Altuntaş ifadesinde, cezaevinden başka bir yere nakledildiğini burada yine FETÖ'den dolayı tutuklu yargılanan polislerin bulunduğunu belirterek, buradaki meslektaşlarının Fuat Avni ve MİT ile ilgili beyanlarını anlattı.

Altuntaş, “O dönem Fuat Avni hesabının Sait Sefa isimli şahıs tarafından kullanıldığı yönünde haberler vardı. S.Y, bu yöndeki tespitin doğru olduğunu bizzat kendisi bana söylemişti. Yine aynı kişi Fuat Avni hesabından paylaşılan bazı komplo teorileri ilgili olarak da bana bazı şeyler söylemişti. MİT içerisindeki bazı yapılanmalardan bahsettiğini hatılıyorum. Bu şahıs bunları beyan ettikten sonra Fuat Avni isimli hesaptan da bu hususta bazı twitler atılmıştı.” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ'DA SİLİVRİ'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde televizyondan durumu fark ettiklerini anlatan Altuntaş, “Koğuştaki arkadaşlar bu haberleri büyük bir sevinçle karşılayarak, 'artık bu işin bittiğini, gelecek olanların şimdiki yönetimden daha iyi olduğunu' beyan ederek, sevinç gösterisinde bulundular. Hatta koğuşta yer alan panoya bu sevinçle 'Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz' şeklinde bir yazı da yazdılar.” diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet