28/10/2017 08:58


Yaz saati uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

yaz saati uygulaması

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, geçtiğimiz yıl başlatılan yaz saati uygulaması devam ettirilecek

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi. Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağı bildirildi.


yaz saati uygulaması
Yaz saati uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
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