27/10/2017 20:11


Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında güzel haber

deniz baykal

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu

İbiş yaptığı açıklamada, "Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Deniz Bey zaman zaman gözlerini açıyor, söylenileni anlıyor, basit sözel komutları yerine getiriyor" dedi.

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş bilgilendirme yaptı.

"YAVAŞ YAVAŞ KOMADAN ÇIKIYOR"

İşte Baykal'ın doktorunun açıklaması:

Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Cihaz desteği olmadan solunum yapabiliyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Deniz Bey zaman zaman gözlerini açıyor, söylenileni anlıyor, basit sözel komutları yerine getiriyor.

"SÜREÇ GÜNLER, HAFTALAR ALACAK"

Kol ve bacaklarda belirgin hareketlerini gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçte yine yoğun bakımda takibi devam edilecek. Herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde iyileşme sürecinin devam edeceğine inanıyoruz. Deniz Bey de biz de iyi yoldayız, elbetteki sabırlı olmamız gerekiyor, süreç günler, haftalar alacaktır.


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Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında güzel haber
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