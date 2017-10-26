26/10/2017 09:17


Büyükada davasında yargılanan 8 kişi tahliye edildi

Büyükada davası

11 insan hakları savunucusunun yargılandığı ve Büyükada Davası olarak adlandırılan davada 8 sanığın tahliyesine karar verildi

İki ayrı araçla, kadınlar ve erkekler ayrı olarak cezaevi dışına çıkarılan 8 kişi burada yakınları ve arkadaşları tarafından karşılandı.Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, "Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

6 Haziran 2017'de gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın dosyası da savcılık talebi doğrultusunda davayla birleştirildi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 22 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

Tahliye edilen kişilerin isimleri şu şekilde:

Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlar Derneği)

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi)

Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği)

Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği)

Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlar Derneği)

İsveç vatandaşı insan hakları eğitmeni Ali Gharavi

Almanya vatandaşı insan hakları eğitmeni Peter Steudtner

Sanıklar, 5 Temmuz 2017'de Büyükada'daki bir otelde travma/stresle baş etmek ve veri güvenliği üzerine yaptıkları bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınmışlardı.

Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar için savcılık, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Veli Acu hariç tüm sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde mütaala verdi.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütlerine yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl hapisleri isteniyordu.


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