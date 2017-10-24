24/10/2017 09:06


O ülkeler Kuzey Kore'ye karşı tatbikata başlıyor

kuzey kore

Kuzey Kore gerilimi tırmanırken, ülkenin saldırı ihtimaline karlı Güney Kore, Japonya ve ABD tatbikata başlayacak

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, üç ülkenin Kuzey Kore’nin saldırı ihtimaline karşı hazır olmak için 2 gün sürecek bir tatbikata başladığı duyuruldu. Geçtiğimiz sene Güney Kore ve ABD arasında varılan güvenlik anlaşmasına göre, tatbikat Güney Kore ve Japonya açıklarındaki sularda düzenli olarak gerçekleştirilecek


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