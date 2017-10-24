24/10/2017 08:48


Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor mu işte son açıklama

deniz baykal

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, hastanede tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

İbiş, "Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Biz 'onun sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım' dedik. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi." dedi.

İbiş, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesinde bekleyen gazetecilere, Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Baykal'ın reanimasyon ünitesinde yoğun bakımda bulunduğunu, durumunun ciddiyetini koruduğunu anımsatarak, "Bilinci kapalı. Ancak genel durumu stabil, bulguları iyi, spontom solunum kapasitesi iyi, beyin sapı refleksleri iyi, ağrılı uyaranlara cevap dünkü düzeyde. Ödem çözülme süreci devam ediyor ve bu devam ettikçe elbette ki Deniz Bey'in iyileşmesini, beynin toparlanmasını ve nörolojik bulguların daha da iyiye gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sürecin iyiye gidebilmesi için ödem çözülme süreciyle birlikte yeni bir komplikasyonun da olmaması gerektiğinin altını çizen İbiş, şunları kaydetti:

"Bu yönde arkadaşlarımız hem muayeneleriyle hem de görüntülü incelemelerle gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar. Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Biz 'onun sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım' dedik. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi.

Elbettte bu süreç sabırla takip edilecek. Süreç, bu tür hastalıklarda günler, haftalar alabiliyor, bunu hepimiz biliyoruz ancak umudumuz beynin kendisini toparlayacağı yönünde. Bunun için de uyutulma işlemi, çok önemli, beynin dinlenmesi çok önemli. Bu bağlamda uyutulma işlemi Deniz Bey'e devam edecek. Yine beynin desteklenmesi tedavisine, genel destek tedavisine ve cihazlı solunum desteğine devam edilecek. Kısacası, düne göre bir gerileme yok, bir komplikasyon yok, dünkü durumuna göre herhangi bir olumsuzluk, geriye gidiş tarzında yok." 

Rektör İbiş, bir sonraki bilgilendirmenin çarşamba günü yapılmasının öngörüldüğünü aktararak, "Çünkü, bu süreç içerisinde Deniz Bey'in de dinledirilmesi gerekiyor. Her muayene bir travma oluyor elbette. Zaten monitörize sistemlerle takip ediliyor." diye konuştu.

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