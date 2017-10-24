24/10/2017 08:18


Melih Gökçek istifa edeceği tarihi açıkladı

Melih Gökçek

Uzun süredir istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevinden istifa edeceği tarihi ilk kez kendi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Melih Gökçek'i Baştepe'de kabul etti.Görüşme sonrasında Beştepe'den ayrılan Melih Gökçek, daha sonra Twitter'dan açıklama yapıp, "Cumartesi günü isitfa edeceğim" dedi. Gökçek, "Bugün. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptık. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim" diye yazdı.

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