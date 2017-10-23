23/10/2017 10:55


Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araçlar sevk ediliyor

askeri sevkıyat

Kilis'in Suriye sınırına askeri araç ve personel sevkıyatı devam ediyor

Fırtına obüsü ve zırhlı araçların yüklü olduğu çekiciler, kent merkezine ulaştı. Askeri araç yüklü çekiciler, güvenlik önlemleri arasında, terör örgütü PKK’nın Suriye´deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut birliklerine sevk edildi. Komando birlikleri de 3´üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı sınır birliklerine geçti. 

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