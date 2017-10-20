20/10/2017 21:07


Tutuklu eğitimciler için flaş karar biri serbest bırakıldı

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça adli kontrol şartıyla tahliye edilirken Nuriye Gülmen'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme, Semih Özakça'nın şartlı tahliyesine; Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğunun devamına karar verdi.Semih Özakça için elektronik kelepçe şartı getirildi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi başlatmışlardı. Özakça ve Gülmen'in açlık grevi 225’inci gününde.

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