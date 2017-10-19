Melih Gökçek için 20 Ekim neden önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in istifasının istendiğini resmen açıklamıştı. Bunun ardından gözler Melih Gökçek'in istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu

Kulislerde; Gökçek’in birkaç gün içerisinde istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Kulislere göre olmasa da özel hayatındaki ‘detaya’ göre Melih Gökçek’in yarın istifa edebileceği beklentisi öne çıktı.

20 EKİM NEDEN ÖNEMLİ

Çünkü yarın 20 Ekim. Bu tarih ise Melih Gökçek ve ailesi için oldukça önemli bir gün. Başkan Gökçek’in kendi internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre 20 Ekim’in onun hayatında ayrı bir önemi bulunuyor.

İşte Melih Gökçek’in kendi ağzından 20 Ekim’in önemi “Melih Gökçek' in hayatında 20 Ekim tarihinin ayrı bir önemi vardır. 20 Ekim Tarihi Melih Gökçek ve eşi Nevin Hanım ‘ın doğum günü ve hayatlarını birleştirdikleri gündür. Ayrıca 1991 yılında milletvekili seçildiği gündür.”

YARIN İSTİFA EDEBİLİR

Ankara kulislerinde; Melih Gökçek’in yarın kararını açıklayıp 20 Ekim’e bir başka ‘tarihi detay’ ekleyebileceği konuşuluyor.