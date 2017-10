Deniz Baykal uyutuluyor işte sağlık durumuna ilişkin son açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP'li milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal’ın durumunun ciddiyetinin koruduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında. Herhangi bir belirgin anormallik yok. Bu güzel yönü. Nörolojik bulguları dünle aynı. Beyin fonksiyonları yine dünle aynı. Bunları özellikle söylüyorum çünkü daha önce bir kötüye gidiş vardı. Ama dünle bugün arasında kötüye gidiş anlamında bir sonuç yok. Bu bizim için güzel bir bulgu. Tomografi bulgularında bir miktar iyileşme bulgusu var. Küçükte olsa bizi umutlandıracak bulgular var. Kendisine yine cihazla solunum desteği sağlanıyor. Beyin koruma tedavisi uygulanıyor. Bunun bir parçası olarakta uyutulma işlemi devam ediyor. Sosyal medyada beyin ölümü gerçekleştiğine dair bazı haberler çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok."

DENİZ BAYKAL UYUTULUYOR

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Prof. Dr. İbiş, Baykal’ın uyutulmasıyla ilgili, "İlgili hocalarımızı muayenesi sırasında muayene yapıldıktan sonra tekrar uyutuluyor. Çünkü uyanık kaldığı sırada beyin yoruluyor. Onu önlemek için, beyni daha fazla korumak için uyutma işlemine devam ediliyor." dedi. Prof. Dr. İbiş, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe’nin Baykal’ı kontrol etmesiyle ilgili ise, "Deniz beyin kızı Aslı hanımın talebiyle bu kontrol gerçekleşti. Biz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak en iyisini yaptığımıza güveniyoruz. Bu nedenle de ’Elbette gelip görebilir’ dedik. Ve yapılabilecek olanın en iyisinin yapıldığını, her şeyin mükemmelce yapıldığını belirterek buradan ayrıldı. Biz bu konuda çok açığız. Bir hekimin, ailenin talebiyle gelip görmesinde muayene etmesinde hiçbir sakınca yok" dedi.

DUAMIZI EKSİK ETMEYECEĞİZ

Prof. Dr. İbiş, tedavi sonrası Baykal’da kalıcı hasar olup oluşamayacağı ile ilgili yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Bu süreç çok önemli. Dün anlık değişiklikler yaşadık. Sonucun nereye varacağını bugünden söylemek mümkün değil. Süreci hep beraber takip dedim. Elbetteki elimizden geleni yapacağız. Elbetteki onun iyileşmesi içinde inancımız ve duamızı eksik etmeyeceğiz. Ümitsiz olduğumuzu asla söylemedik, söyleyemeyiz de. Öyle bir şey olamaz da. Biz hekimiz. Elbette umudumuz var."

HER AN HERŞEY OLABİLİR

İbiş, Baykal’a takılan stentle ilgili de, "Stent yerinde duruyor. Stentte bir anormallik olduğuna dair elimizde herhangi br bulgu yok. Şu anda stentin açık olduğunu gösterir bulgular elimizde var" dedi. İbiş, Baykal’ın akciğeriyle ilgili endişe verici bir durum olup olmadığının sorulması üzerine de şunları söyledi: "Şu anda kontrol altında. Ateşi oldukça düştü. Enfeksiyon bulguları ilgili hekimlerce takip ediliyor. O da yüz güldürücü durumda. Şu an için konuşuyorum bunları. Tıpta her an her şey olabilir. Şu an için akciğer enfeksiyonu yönünden de bugular olumlu yönde." Prof. Dr. İbiş açıklamasının sonunda ise hastane dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.