Deniz Baykal hayati tehlikeyi atlattı mı işte son gelişmeler

Geçtiğimiz günden bu yana üç farklı operasyon geçiren CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 3 gün önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İlk operasyonda beyin damarındaki pıhtı temizlenen Deniz Baykal, dün de kafa içi basıncının artması üzerine ameliyat edilmiş, akşam saatlerinde ise üçüncü bir operasyon yapılarak yara kenarındaki kan birikintisi temizlenmişti.

BAYKAL, DÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ”

Deniz Baykal ziyareti sonrası hastane önündeki basın mensuplarına açıklamada bulunan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Deniz Baykal’ın Türk siyasetinin en güçlü isimlerinden biri olduğunu ve bugüne kadar çok derin izler bıraktığını belirterek, şunları söyledi: “Herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçiyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi iletmek istedim. Bildiğiniz gibi hastayla görüşmemiz mümkün değil ancak kızıyla görüşebildim.

Onun yol arkadaşı değerli milletvekili arkadaşlarla ile görüşebildim ve doktolardan bilgi aldım. Ve hepsinin ortak kararı şudur, sayın Baykal bugün düne göre çok daha iyi durumda. İnşallah şifa bulacak, onu ümit ediyoruz. Bende eşimin ve şahsımın geçmiş olsun dileklerini ifade ettim.

Ankara Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş dün, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İbiş şöyle dedi:

Beynindeki basıncı azaltmak için operasyon gerçekleşti. Cilt altında biriken kanın temizlenmesi ameliyathane ortamında yapıldı.

SOLUNUM DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Solunum desteği sağlanıyor. Süreç içerisinde kendisinin bilinci kapalı olarak uyuyor. Beyni hasssas bir organ. şu ana kadar tablo içinde umutlarımızı koruyoruz. Bazı olumsuzluklar yaşadığımızı biliyorsunuz. Yoğun bakımda destek tedavisi devam edecek. Tomoğrafik görüntüler alınıyor. Farklı bulgu gelişebiliyor.”

İbiş gazetcilerin sorularını da yanıtladı:

Hayati tehlikesi var mı?

Hep bunu söyledik, olayın ilk başladığı anda hayati tehlikesi var zaten, çünkü hep dedik ki ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var. Yine de var elbette ki ama bu hastaneye geldiği anda da vardı. Yoğun bakımda, yoğun tedavi altında olma, ciddi bir durum olduğunun göstergesi.

Durumu ciddi mi?

Yoğun tedavi altında olmak zaten bunun ifadesi. Hastalığı ciddi. Tedavilerle o ciddi durumun ortadan kalkacağına inanıyoruz.

Felç durumu olabilir mi?

Süreç içerisinde ne gibi gelişme olacak, akciğerindeki enfeksiyon ne derece beynin yeterli oksijenlenmesine izin verecek. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Şimdiden ne söylersek aslında tahminden öteye gitmez ama o tahminler de değişik, farklı yorumlara yol açabilir. Bunun iyileşme periyodu da öyle kısa süreli, saatlerle, kısa günlerle olacak gibi görünmüyor. O yüzden de ‘ciddi' demekte yarar var. Uyandırma için zaman zaman denemeler yapılıyor.”

KAFATASINDAN 12 SANTİMLİK BÖLÜM ALINDI

Bu arada Baykal'ın kafatasından yaklaşık 12 santimlik bir bölümün de ödemin baskı yapmamasına yönelik çıkarıldığı öğrenildi.

BİLİNCİ KAPALI

Bilinç kapalı durumdfa. Öyle kalması da arkadaşların arzu ettiği bir durum. Her beyne dönük stres oksijen kullanıma yol açıyor ve hasar açabilir kaygısı taşınıyor.

STENT ÇALIŞIYOR

Baykal’ın tedavisini sürdüren doktorlar ise “Stent çalışıyor. Beyin dolaşımında sorun yok. Riskleri görüyoruz şu an. Şimdi onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Sözcü