ABD Türkiye'ye vize krizinin bitmesi için şart sundu
ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize geriliminin ardından sorunun çözümü için ABD'li heyet Türkiye'ye gelmişti
ABD'li heyetin verdiği bilgilere göre vize krizinin bitmesi için ABD'nin 4 şartı olduğu bildirildi. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre işte sunulan şartlar;
-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli
-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı.
-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın
-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli