Doktoru konuştu 'Deniz Baykal'ın hayati tehlikesi var'

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın tedavisinin devam ettiğini ve bilinçli olarak uyutulduğunu bildirdi

Daha önce yaptığı açıklamalarda 48-72 saat kavramını ön plana çıkardıklarını ifade eden İbiş, beyin hasarlarında ve beyinle ilgili hastalıklarda 48-72 saat içinde bazı komplikasyonların olabileceğinin vurgulandığını anımsattı.Kanama ve ödemin en üst düzeyde gerçekleştiğini bildiren İbiş, bu nedenle öğle saatlerinde basıncı azaltmak için ameliyat yapıldığını belirtti.İbiş, akşam saatlerinde yapılan müdahalenin ise bir ameliyat olmadığını, bu müdahaleyle cilt altında biriken kanın temizlendiğini söyledi.

Baykal'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü dile getiren İbiş, "Şu anda kendisine yine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içinde kendisi tabii ki bilinci kapalı olarak uyuyor." bilgisini paylaştı.Anlık iyi ya da olumsuz bir bulguyla karşılaşılabileceğine dikkati çeken İbiş, zaman zaman tomografik görüntülerin alındığını belirtti.

Hayati tehlikesi var

Sabah saatlerinde tomografik kontrol yapılmasının planlandığını bildiren İbiş, "Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin hayati tehlikenin olup olmadığını sorması üzerine İbiş, "Hep bunu söyledik, olayın ilk başladığı anda hayati tehlikesi var zaten, çünkü hep dedik ki ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var. Yine de var elbette ki ama bu hastaneye geldiği anda da vardı." ifadesini kullandı.

Yoğun bakımda, yoğun tedavi altında olmanın, ciddi bir durum olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden İbiş, Baykal'ın hastalığının ciddi olduğunu, tedavilerle ciddi durumun ortadan kalkacağını umduklarını bildirdi.

Ciddi hastalık devam ediyor

Bir gazetecinin felç ya da daha kötü bir durumun yaşanıp yaşanmayacağına yönelik öngörüsünü sorması üzerine İbiş, "Bunu zaman gösterecek. Biz de arkadaşlarımızla, ilgili uzmanlarımızla bunu paylaşıyoruz. Elbette zaman gösterecek, o süreç içerisinde ne gibi gelişme olacak, akciğerindeki enfeksiyon ne derece beynin yeterli oksijenlenmesine izin verecek. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Şimdiden ne söylersek aslında tahminden öteye gitmez ama o tahminler de değişik, farklı yorumlara yol açabilir. O yüzden de süreci hep beraber takip edeceğiz, süreç içerisinde göreceğiz." karşılığını verdi.

Başka bir gazetecinin, "Bu gece kritik dememiz doğru olur mu?" sorusu üzerine İbiş, şunları kaydetti:

"Olayın olduğu andan itibaren ciddi. Olay ciddi. Ciddi ki bütün ekipler burada. Kesintisiz destek, hizmet veriyorlar, dolayısıyla ciddiyet devam ediyor, ciddi hastalık devam ediyor, daha da devam edecek. Çünkü bunun iyileşme periyodu da öyle kısa süreli, saatlerle, kısa günlerle olacak gibi görünmüyor. O yüzden de 'ciddi' demekte yarar var."