Şırnak'taki faciada ölü sayısı artıyor

Şırnak ile Cizre arasında kalan ve kömür ocaklarının bulunduğu alanda meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Olay yerine UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 8 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden sağlık durumları ağır olan 6’sı yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. İki işçi hastanede tedavi altında. Tedaviye alınan işçilerden biri daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölü sayısı 7'ye yükseldi. Göçük altında işçi kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.