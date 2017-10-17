17/10/2017 19:45


Şırnak'taki faciada ölü sayısı artıyor

şırnak kömür göçük

Şırnak ile Cizre arasında kalan ve kömür ocaklarının bulunduğu alanda meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Olay yerine UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 8 işçi, göçükten çıkarılarak, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden sağlık durumları ağır olan 6’sı yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. İki işçi hastanede tedavi altında. Tedaviye alınan işçilerden biri daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölü sayısı 7'ye yükseldi. Göçük altında işçi kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

 

şırnak kömür göçük
Şırnak'taki faciada ölü sayısı artıyor
İsmail Küçükkaya
Hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu ifadeye çağrıldı
mersin bombalı saldırı
Mersin'deki patlamada motosiklet şüphesi
deniz baykal
Deniz Baykal 3. kez ameliyata alındı
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ'dan Mersin'deki patlamaya ilişkin açıklama
İlgili Haberler
yıldırım ve kılıçdaroğlu

İki liderden kritik görüşme sonrası kısa açıklama

TBMM Dikmen Kapısı

Meclis önünde toplanan kadınlara polis müdahalesi

deniz baykal

Son dakika Deniz Baykal apar topar ameliyata alındı

hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu teröristlere harekat başladı

Son Dakika Haberleri
İsmail Küçükkaya

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu ifadeye çağrıldı

mersin bombalı saldırı

Mersin'deki patlamada motosiklet şüphesi

deniz baykal

Deniz Baykal 3. kez ameliyata alındı

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ'dan Mersin'deki patlamaya ilişkin açıklama

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Festival Havası

Merhabalar, Eylül'de yaşayamadığımız yazdan kalma günleri yaşadık geçtiğimiz günlerde ama bu güzel havalar Ophelia fırtınasının etkileri ile son buldu. Kırmızı, toz bulutlu bir gökyüzü ile bizleri ...

Devam