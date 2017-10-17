17/10/2017 17:12


İki liderden kritik görüşme sonrası kısa açıklama

yıldırım ve kılıçdaroğlu

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptıkları görüşmenin ardından konuştu

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında, “CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini konuştuk. Hem iç hem de dış politika konuları hakkında değerlendirme yaptık” dedi. Kılıçdaroğlu ise, “Sayın Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkanımız oldu. Sayın Başbakan belli konularda lütfedip bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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