17/10/2017 14:41
Meclis önünde toplanan kadınlara polis müdahalesi
TBMM önünde müftülere verilen nikah yetkisini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Olayda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelen Kadın Platformuna üye bir grup kadın, müftülerin nikah yetkisini protesto etmek istedi. Polis kadınların eylemine izin vermeyince kargaşa yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri göstericilere müdahale ederken,arbede yaşandı. Arbede sırasında eylemci 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.