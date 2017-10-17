17/10/2017 10:24


Son dakika Deniz Baykal apar topar ameliyata alındı

deniz baykal

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyindeki ödem nedeniyle acilen ameliyata alındı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti. İbiş şu açıklamalarda bulunmuştu: "Olumsuz bir gelişme yok. Tam tersi minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü. Antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil."

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