17/10/2017 09:12


Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu teröristlere harekat başladı

hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi ve 2 asker şehit oldu. Diğer yandan teröristlere yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Çatışma sonrası bölgeye hava kuvvetleriyle düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgede dün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. 

 

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