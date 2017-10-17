17/10/2017 08:38


DAEŞ Kerkük'te iki köyü ele geçirdi petrol kuyularına gidiyor

Kerkük saldırı

Dün gece yarısı terör örgütü DAEŞ, Kerkük'ün batısındaki iki köyü ele geçirdi ve petrol kuyularına doğru ilerliyor

Irak ordusundaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonla meşgul olmasından yararlanan DEAŞ militanları, kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

DEAŞ militanlarının bölgede petrol kuyularının olduğu alana doğru ilerlediği, köylerdeki sivillerin de komşu bölgelere kaçtığı ifade edildi. Kaynaklar, söz konusu militanların Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Havice ilçesinden kaçan DEAŞ üyeleri olduğunu aktardı.


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