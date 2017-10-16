16/10/2017 11:02


Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

deniz baykal

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahaddin Güzel bilgi verdi

CHP Antalya Milletvekili ve partinin eski genel başkanı Baykal'a anjiyo yapıldığını anlatan Güzel, "Geldiğinde beynindeki ana damar tıkalıydı. Anjiyo ile damar açıldı. Damar tıkanıklığına bağlı olarak sol kolunda ve sol bacağında güçsüzlük var. Tedavi sonucunda güçsüzlüğün geçmesi bekleniyor. Şu anda bilinci açık ve konuşuyor." dedi.


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