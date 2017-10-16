Vize geriliminin ardından Ankara'da kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize geriliminin ardından iki ülkenin diplomatik heyetleri arasında ilk görüşme başkentte yapılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki bir heyetin bugün Ankara'da olması bekleniyor. Amerikalı heyetin Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşmesi planlanıyor.

İki ülke arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasının ardından vize işlemlerinin askıya alınmasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüşmüştü.ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in de Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gün ile konuyu görüştüğü belirtilmişti.

Büyükelçi Bass, ABD'nin Afganistan Büyükelçisi olarak atanması nedeniyle geçen hafta sonu Türkiye'den ayrılacağını açıklamıştı. Bu yüzden ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliğini yeni büyükelçi atanana kadar Büyükelçilik Müsteşarı Philip Kosnett yürütecek.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA