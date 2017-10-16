Irak ordusu Kerkük'te operasyon başlattı

Irak ordusu dün gece yarısı Kerkük'te operasyon için düğmeye bastı

IKBY Güvenlik Ajansı, gece yarısı Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği belirtildi, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük'e girip Peşmerge kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi. Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Kerkük'ün merkezi yönetim tarafından azledilen Valisi Necmettin Kerim ise kenti teslim etmeyeceklerinin belirtirken halkı sokağa çağırdı.

Kısa bir süre sonra Irak devlet televizyonu, ordu birliklerinin ‘Kerkük bölgesinde’ geniş bir alanda denetimi ele geçirdiğini duyurdu. Bu arada, devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısını yerleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Türkmenlere seslenerek, kendilerini korumalarını istedi. Salihi, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın" dedi.DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kent merkezine doğru harekete geçen Iraklı güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında, Tazehurmatu kasabası yakınlarında çatışma çıktığı bildirildi. Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etti. Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü. Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin Peşmerge tarafından durdurulduğunu kaydetti.

IRAK'TAN KERKÜK VE PKK AÇIKLAMASI

Irak Milli Güvenlik Konseyi (MGK), Kerkük’te resmi güvenlik mekanizması dışında silahlı grupların bulunmaması uyarısı yaparak, terör örgütü PKK’nın Kerkük'teki varlığının, savaş ilanı olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Kerkük’te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıyoruz. Kerkük’te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK’yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada “IKBY silahlı güçleri tehdit oluşturuyor. Kürt bölgeleri dışındaki vatandaşları göç ettiriyor ve sığınmacıların evlerine geri dönmesini engelliyor. Bu da ülkenin demografisini değiştirme çabasıdır ve Irak’ı kanlı çatışmalara götürür" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, MGK'nin, tartışmalı bölgelerin, federal güçler ve bunun emri altındaki yerel hükümet güçleri tarafından yönetileceğini vurguladığı aktarıldı.