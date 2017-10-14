14/10/2017 08:17


TSK'ya ait askeri konvoy İdlib'e ulaştı

İdlib

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araçlardan oluşan bir konvoy dün gece itibariyle İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı

Geçtiğimiz gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor.

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.Kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde, TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanıyor.Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.

TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.

 

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