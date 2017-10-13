13/10/2017 12:34


TSK İdlib'de göreve başladı

idlib operasyon

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları dün itibariyle göreve başladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.


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