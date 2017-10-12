12/10/2017 18:53


Kıbrıslı Türk Öğrenci Hilmi Birinci'ye İngiltere'de büyük destek

Hilmi Birinci

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere'de, Canterbury Christ Church Üniversitesinde öğrenci birliği tarafından düzenlenen Union Council seçimleri yapıldı. Hilmi Birinci, International Student Officer EU öğrencilerini temsilen seçime girdi.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere'de, Canterbury Christ Church Üniversitesinde öğrenci birliği tarafından düzenlenen Union Council seçimleri yapıldı. International Student Officer (EU) öğrencilerini temsilen seçime giren Hilmi Birinci, Kıbrıslı Türklerin büyük desteği ile birlikte bu seçimi kazandı. Birinci, Avrupa Birliği'nden gelen öğrencileri temsilen öğrenci parlementosuna girdi. Kıbrıslı Türkler bizde varız diyerek, bu başarıyla Canterbury Üniversitesinde Hilmi Birinci ile birlikte tarih yazdı. Kıbrıs Genç Tv'nin sahibi Ertan Birinci'nin oğlu olan Hilmi Birinci İngiltere'deki Kıbrıslı Türkleri gururu oldu. 

 

 

 

Birinci, Avrupa Birliği'nden gelen öğrencileri temsilen öğrenci parlementosuna girdi. Canterbury Christ Church Universitesi Birleşik Krallık'ta bir üniversitedir. Merkezi ve en önemli kampüsü güney-doğu İngiltere'de Kent kontluğu Canterbury şehrinde bulunmaktadır.Canterbury Christ Church Üniversitesi Canterbury Christ Church University Kuruluş 2005 - Üniversite statüsü için Kraliyet berati  1962 — Yüksek Öğretmen Okulu  

 

 

Kıbrıslı Türkler bizde varız diyerek, bu başarıyla Canterbury Üniversitesinde Hilmi Birinci ile birlikte tarih yazdı.Canterbury Christ Church Üniversitesi Tür Devlet Üniversitesi Rektör Profesör Dr Robin Baker CMG FRSA Başkan Angilkan Canterbury Başpiskoposu (Şansölye) Kayıtlı http://www.canterbury.ac.uk/

 

 

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere'de, Canterbury Christ Church Üniversitesinde öğrenci birliği tarafından düzenlenen Union Council seçimleri yapıldı. Hilmi Birinci, International Student Officer EU öğrencilerini temsilen seçime girdi.  

 

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