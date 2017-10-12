12/10/2017 08:32


Tillerson Türkiye'deki gözaltılar için kaygılı

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede 'Türkiye'deki Amerikan diplomatik misyonlarında çalışan görevlilerin gözaltına alınması konusundaki derin kaygısını ilettiği' öğrenildi

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'un ayrıca, Türk hükümetine iki görevli hakkındaki suçlamalarla ilgili kanıtların sunulması çağrısı yaptığı kaydedildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükelçiliği de Pazar akşamı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Açıklamada güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın, diplomatik temsilciliklere gelen ziyaretçi sayısını "en aza indirgemek amacını" taşıdığı belirtildi.İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin de, İstanbul Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldığı belirtiliyor. Ankara da benzer bir açıklama yayınlayarak misillemede bulunmuştu.


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