Vize isteyen Amerikalı bazı yolcular İstanbul'a alınmadı

Türkiye ile ABD'nin aldığı vize kararının ardından Atatürk Havalimanı'nda vize almak isteyen Amerikalı bazı yolcular İstanbul'a alınmadı

Vizesi bulunmayan Amerikalı yolcular, havalimanındaki ofise başvurdu.Buradaki görevliler, alınan kararları hatırlatarak, bu yolcuları bazı işlemler için Yolcu Belge Kontrol Masası'na yönlendirdi.Masadaki görevliler tarafından ilgili yolculara 8 Ekim'den önce vize almayan ABD vatandaşlarının Türkiye'ye giriş yapamayacakları bildirildi.

Yolculardan Rommey Edwards, basın mensuplarına, tarifeli uçakla ABD'den Türkiye'ye geldiğini, Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmeden önce İstanbul'da şehir turu yapmak için gümrük kapısındaki vize ofisine müracat ettiğini söyledi.Yolculuk sırasında iki ülke arasında alınan karardan haberdar olamadığını ifade eden Edwards, "Böyle bir kararın alındığını şimdi duydum. Alınan kararla ilgili bir yorum yapamam ama bu benim için kötü oldu." diye konuştu.

Vize bürosu yetkilileri, ABD'den tarifeli uçaklarla İstanbul'a gelerek, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ancak vizesi bulunmayan 8 yolcu ile karşılaştıklarını bildirdi.Bu yolcuların birçoğunun transit uçuşlarından önce ülkeyi gezmek için vize başvurusunda bulundukları öğrenildi.