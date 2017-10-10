10/10/2017 14:40


Melih Gökçek o kararı sosyal medya hesabından açıkladı

Melih Gökçek

Beyaz TV canlı yayına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ampute Milli Takımı’nın her futbolcusuna 200 biner lira bağış yapmak istediklerini söyledi

A Milli Takım'a ödenmesi gereken primin Avrupa Sampiyonu olan Ampute Futbol Takımına verilmesi gerektiğini soyleyen Gökçek, "Bizim, belediyeler olarak, özellikle böyle başarı gösteren millilere her türlü imkanı verme hakkımız var. Belediye Meclisi 5 gün sürüyor. Allah nasip ederse 18 gencimizin 18’ine de tabii hocasını da buna dahil etmek lazım, bu kararı çıkaracağız ve oyuncularımızın her birine 200 bin TL ödül vereceğiz" dedi. 


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