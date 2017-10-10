ABD Başkonsolosluğuna gidenler elinde bu kağıtla geri dönüyor

Vize işlemlerinin askıya alınmasıyla birlikte bugün İstanbul Başkonsolosluğu'na gidenler kapıdan geri dönerken ellerine iletişim bilgilerinin bulunduğu bir kağıt verildi

Bu kağıtta "sorularınızı internet ve telefon yoluyla bilgi alabilirsiniz" dendi.

Randevusu için Bursa'dan geldi

Bursa'dan geldiğini belirten Ömer Yavuz "Randevum için Bursa'dan geldim. Saat 08.30'da randevum vardı. İptal olduğunu söylediler. Bize bu kağıdı verdiler. Buradaki telefon numarasını arayarak bilgi almamızı ilettiler. Yazan numarayı defalarca aramama rağmen bilgi alamadım. Büyük ihtimalle geri döneceğim" dedi.

Randevusu olanların, başkonsolosluk çevresindeki vize evrak işlerine yardımcı olan iş yerlerinde bekleyişi sürüyor.